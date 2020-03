AZ Zeno Knokke-Heist: "Ook Nederlanders blijven hier welkom"

Algemeen directeur Frank Lescrauwaet begrijpt dat Knokke-Heist niet gediend is met toerisme of niet-noodzakelijk verkeer, maar benadrukt dat iedereen welkom blijft op de campussen van AZ Zeno. "We hebben een traditie van 50 jaar samenwerking met Nederland en met hulp aan patienten uit Zeeuws-Vlaanderen. Deontologisch is het niet te verantwoorden om Nederlandse patiënten te weren."

Net zoals iedereen stelt AZ Zeno alles in het werk om het coronavirus te bestrijden. Dagelijks worden maatregelen aangepast om het virus aan te pakken. Zo is er bezoekverbod, kunnen consultaties enkel indien het hoogdringend is en wordt er gewerkt met een triagesysteem voor de ingang van de spoeddienst om besmette en niet-besmette patiënten te scheiden. "Maar elke Nederlander, Chinees of om het even wie is welkom. Wij proberen te helpen met de middelen die we hebben. We willen het signaal geven dat we iedereen binnen onze mogelijkheden zullen helpen", zegt Lescrauwaet.