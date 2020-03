Organisatie wielerwedstrijd E3 Harelbeke deelt krantjes uit in woonzorgcentra

Nu de wielerwedstrijd E3 Harelbeke niet doorgaat door het coronavirus en de organisatie met een overschot aan wielerkrantjes zit, gaan ze die uitdelen in woonzorgcentra. “Hopelijk brengen de krantjes wat positiviteit in tijden van eenzaamheid”, klinkt het. E3 Harelbeke is een wedstrijd die voor het grootste deel in de Vlaamse Ardennen gereden wordt. Er zijn klimpartijen in Oudenaarde, Ronse en Geraardsbergen.