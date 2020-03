Politie Diest gaat de straat op met een stok. "Ideaal om mensen afstand van elkaar te laten houden" 

Gisteren ging de politie er een eerste keer mee op stap. Dat was tijdens de wekelijkse markt, maar vanaf vandaag ligt de stok ook in de patrouillewagens, zegt burgemeester Christophe De Graef: "Die stok dient niet om stokslagen te geven, die stok geeft gewoon aan hoe ver mensen van mekaar afstand moeten houden." De Graef vindt dat de maatregel veel te weinig gerespecteerd wordt: "Het is heel belangrijk dat we afstand van mekaar houden. En die stokken geven een goed idee van wat anderhalve meter is."