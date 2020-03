Politie en Civiele bescherming nemen 180.000 coronatests in beslag bij Waals bedrijf

De Crem was op de hoogte gebracht door de FOD Volksgezondheid dat de tests en de grondstoffen aanwezig waren in het bedrijf in de provincie Luik.

"Dat is een procedure die wij volgen omwille van de unieke situatie waarin ons land zich bevindt", legt Erik Eenaerts uit, woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). "Voor alle duidelijkheid: het bedrijf mocht die tests hebben, de grondstoffen ook. Wij wilden vooral verhinderen dat het bedrijf die op de markt in het buitenland zou brengen."

"Omwille van de urgente nood aan tests en grondstoffen hebben we beslist om geen tijd te verliezen en onmiddellijk over te gaan tot een opeising." Volgens Eenaerts zal het bedrijf worden vergoed tegen marktconforme prijzen.