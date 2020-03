Politiezone Gent en Rhode-Schelde zetten “coronaploeg” in die toeziet of iedereen de coronamaatregelen naleeft

“Door het afgelasten van heel wat activiteiten, zoals enkele wielerwedstrijden, kunnen wij extra mensen vrijmaken”, vertelt korpschef Yves Asselman van politiezone Rhode-Schelde. “We kunnen nu 1 ploeg extra per gemeente inzetten die gaat toezien of alle maatregelen van de federale overheid worden opgevolgd. Niet alle maatregelen zullen in de eerste fase even duidelijk zijn. Daarom gaan we in eerste instantie controleren. Er worden nog geen boetes uitgeschreven. Pas als er zware overtredingen zijn, dan gaan we wel verbaliseren.”

Wie nog twijfelt aan wat kan en wat niet: blijf zoveel mogelijk thuis, verlaat het huis enkel om inkopen te doen of om te werken als dat niet vanop afstand kan. Sporten of wandelen kan enkel met het gezin of met 1 andere persoon als er voldoende afstand wordt gehouden.