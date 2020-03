Professor Philippe Jorens (UZA): "We zijn ons in de ziekenhuizen ongelooflijk goed aan het voorbereiden"

In de meeste Belgische ziekenhuizen is het op dit moment nog stilte voor de storm. Maar het ziekenhuispersoneel is zich volop aan het voorbereiden om de komende tijd een toevloed van coronapatiënten te kunnen opvangen. De dokters en verplegers die normaal gezien in operatiekamers werken, worden bijvoorbeeld voorbereid om mee te helpen op dienst intensieve zorg en bij de spoedgevallen.

In verschillende ziekenhuizen wordt een aantal werkkrachten ook nog gespaard en gevraagd om thuis te blijven, “want misschien is de situatie binnen twee of drie weken anders”, legt professor Philippe Jorens uit, die in het universitair ziekenhuis van Antwerpen de dienst intensieve zorg leidt. “Er is een ongelooflijke flexibiliteit en ik denk dat we ons gelukkig mogen prijzen dat we zo’n verpleegkundigen en artsen hebben.”