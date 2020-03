Raak niet besmet met onzin en laat ons de "virale" verspreiding van kletskoek over het coronavirus tegengaan

Het was te verwachten dat de adepten van de alternatieve geneeskunde van zich zouden laten horen. Toch is er op dat gebied weinig nieuws onder de zon. Zoals de bekende oneliner zegt: “There's no such thing as conventional or alternative or complementary or integrative or holistic medicine. There's only medicine that works and medicine that does not”. Of deze types en hun campagnes gedreven worden door een oprecht geloof in vreemde theorieën dan wel louter winstbejag, laten we aan het oordeel van de lezer over. Het belangrijkste is dat hun claims onjuist zijn en in veel gevallen potentieel gevaarlijk.