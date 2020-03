Skypen met de dokter in Assenede: "We moeten vooral omgaan met de angst en de paniek"

Het medisch centrum in Assenede heeft consultaties via Skype ingevoerd. De dokters van de praktijk kunnen zo beter weten wie in paniek is en moet gerustgesteld worden en wie echt ziek is en toch best naar de praktijk komt. "Onze patiënten zijn soms bang om bij ons te komen door het coronavirus. Via Skype kunnen we beter inschatten wie toch beter op consultatie komt", vertelt dokter Els Pieters.