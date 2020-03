Samen sterk: van "Bedankt, postbode én vuilnisman!" tot (veilig) met buren koffie drinken op het balkon

Inmiddels zijn er al heel wat andere groepen gevormd. In de Facebookgroep "Crescendo Vlaanderen" kunnen mensen hulp vragen en die ook zelf aanbieden. Wie geïnteresseerd is, kan een oproep plaatsen met de hashtag #vraagthulp of #geefthulp, voorafgegaan door de postcode van de gemeente. Zo is het meteen duidelijk of je hulp vraagt of kan geven. Na amper een paar dagen telt deze groep al ruim 2.500 leden.