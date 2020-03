Sparwinkel Ottenburg zet boodschappen opzij voor hulpverleners na noodkreet verpleegster

Uitbater Kris Fransoo hoorde dat mensen die in de zorgsector werken met onregelmatige of late uren, vaak in een lege supermarkt terecht komen. Daar wou hij iets doen. Mensen kunnen bellen of een bericht sturen en hij zet de boodschappen klaar. En er is veel vraag naar: "We hebben al een aantal bestellingen binnen en ze komen soms van heel ver."