Stad Izegem belt alle 80-plussers op om babbeltje te slaan

Heel wat Izegemse stadsmedewerkers hebben het nu iets minder druk, omdat alles op afspraak gebeurt. Dat is een maatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De tijd die vrijkomt, spenderen ze de komende dagen al telefonerend. Alle 80-plussers kunnen een telefoontje verwachten.

"We merken dat die kwetsbare doelgroep niet zelf actief informatie durft te vragen", zegt Elke De Tavernier van de stad Izegem. "Onze medewerkers gaan daarom na of ze vragen hebben rond het coronavirus of hulp nodig hebben. Het kan ook zijn dat de 80-plussers gewoon nood hebben aan een babbeltje. Dat is geen enkel probleem. We plannen dan onmiddellijk ook een vervolgtelefoontje in om te babbelen. Zo bestrijden we de eenzaamheid."