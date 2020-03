Supermarkt in Moorsele is hamsteren beu en maakt strikte lijst op

Voor het personeel van de supermarkt zijn het zware omstandigheden: “We moeten keihard werken en we zitten hier eigenlijk een beetje in het hol van de leeuw, want we komen veel in contact met mensen. We hebben nu aan de kassa’s plexiglas laten zetten.” Sommige klanten worden boos: “Gisterenavond was er een man die voor zijn kindje van 2,5 jaar volle melk wou. We hadden geen meer en konden er niets aan doen, pas vandaag wordt het weer geleverd.”

Cloet denkt niet dat dit een gouden periode voor hen is: “Nu verkopen we heel goed, maar het zal wel eens stil vallen.”