Ter Kamerenbos afgesloten voor verkeer om bezoekers voldoende ruimte te geven

De Nationale Veiligheidsraad vraagt burgers om maximaal binnen te blijven, tenzij een verplaatsing essentieel is. Tegelijkertijd wordt fysieke activiteit in de buitenlucht wel nog aangeraden, maar enkel met het gezin of met een vriend. En daar wordt nog altijd gevraagd om afstand te behouden.

De richtlijnen hebben tot gevolg dat er minder autoverkeer is en dat mensen net wel de parken intrekken om een frisse neus op te halen. Daarom besliste de Brusselse burgervader om het Ter Kamerenbos af te sluiten voor automobilisten. "Vanaf donderdag is het autoverkeer in Ter Kamerenbos verboden om zo meer plaats te geven aan de bezoekers en meer afstand te creëren tussen de personen", meldt burgemeester Close.