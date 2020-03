Unizo richt meldpunt op voor bedrijven die willen helpen tijdens coronacrisis

Er is op dit moment bijvoorbeeld veel vraag naar medisch materiaal. "Ziekenhuizen, apothekers, woon-en zorgcentra, thuisverpleging, … Allemaal hebben ze nood aan extra mondmaskers, handgels of ander materiaal dat hun werk veiliger of efficiënter kan maken" zegt Jos Vermeiren, voorzitter bij Unizo. Hij kreeg de afgelopen dagen heel wat bedrijven aan de lijn die graag willen helpen met het verzamelen of produceren van dit materiaal. Om de aanbieders en de vragende partijen bij elkaar te brengen, is er nu een meldpunt voor Oost-Vlaamse bedrijven.