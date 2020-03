UZ Brussel zoekt dringend babysitters voor zorgpersoneel: "Nodig om personeel aan het werk te houden"

Op de oproep van het UZ Brussel komt veel reactie. “Mensen willen hun steentje bijdragen. Op paar uur tijd hebben we al meer dan 450 kandidaten om te babysitten. Van die kandidaten maken we dan een database waaruit we kunnen putten.” Er is maar één voorwaarde voor de kandidaten. “Ze moeten ouder dan 16 jaar zijn. Er wordt ook gevraagd om hun woonplaats en eventuele opleiding mee te geven, zodat we een beeld kunnen krijgen van de kandidaten.”