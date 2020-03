Van China tot België, overal zoekt men naar vaccin tegen coronavirus: "Misschien hebben we eind dit jaar een vaccin"

In de Verenigde Staten hebben ze de dierenproeven dus overgeslagen en zijn ze volop aan het testen op mensen. "De technologie die men daar gebruikt, is de MRNA-technologie. Dat is een niet al te complexe technologie om in elkaar te knutselen. Men heeft daar besloten, zonder dat men weet of het werkt, om te testen op mensen. Die fase 1, dat is heel gecontroleerd. Dat zijn gezonde vrijwilligers, die worden opgenomen in een faciliteit, in een ziekenhuis en die krijgen daar een spuitje. Vaccinatie is een klein spuitje dat je krijgt, waarna er gekeken wordt of dat veilig is bij mensen en of ons immuunsysteem antistoffen gaat ontwikkelen tegen dat vaccin, tegen dat virus."

