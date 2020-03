Personeelslid Aldi wijst klant op asociaal hamstergedrag en deelt in de klappen

De politie werd rond 15 uur opgeroepen voor een vechtpartij tussen een klant en een medewerker van de winkel langs de Bergensesteenweg: “Een winkelmedewerker had een klant aangesproken op het asociaal hamstergedrag”, zegt Aldi-woordvoerder Dieter Snoeck. “Die klant ging uiteindelijk heel snel over de rooie waardoor de situatie escaleerde.” Van arbeidsongeschiktheid zou geen sprake zijn. “Maar dit is uiteraard zeer onaangenaam voor iedereen”, gaat Snoeck verder. “Daarom roepen we nogmaals op om solidair te zijn, zowel met medeklanten als met de medewerkers. Het zijn zij die alles aanvullen en ervoor zorgen dat alles in de rekken voorradig blijft.”