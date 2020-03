Kamer geeft vertrouwen aan regering-Wilmès: "Aanpak van coronacrisis enige taak"

Ook aan Franstalige kant gaf oppositiepartij PS het vertrouwen, zij het duidelijk met lange tanden. "We blijven waakzaam", waarschuwde fractieleider Ahmed Laaouej. "We zullen het vertrouwen geven en we zullen ook volmachten geven. We zullen dat uit noodzaak doen, maar ook heel lucide. De volmachten moeten nog altijd gepaard gaan met respect voor de grondrechten en de fundamentele vrijheden."



De N-VA gaf geen vertrouwen aan de regering. N-VA-fractieleider Peter De Roover hekelde de "duidelijke anti-N-VA-coalitie". "We zijn koud en brutaal afgewezen. Onze fractie zal volledig meewerken om Covid-19 te bestrijden. Maar onze fractie zal geen vertrouwen geven aan deze regering." Ook Vlaams Belang stemde tegen. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken: "Vlaams Belang staat aan de kant van de bevolking, maar niet aan de kant van deze regering. U, mevrouw de premier, vraagt aan ons eenheid en vertrouwen. Eenheid kan ik u niet geven en vertrouwen wil ik u niet geven."

En ook de PVDA weigerde om naar eigen zeggen een blanco cheque te geven. "Wij zullen constructief zijn met deze regering, want de gezondheid gaat ons nauw aan het hart. U zal onze steun hebben voor de maatregelen die u treft. Maar we kunnen u geen blindelings vertrouwen geven. We blijven een oppositiepartij", zei Raoul Hedebouw. Ook wat de volmachten betreft, zal de PVDA tegenstemmen: "Wij verstaan niet waarom het debat hier in de Kamer niet verder kan gaan. Daarom gaan wij ons onthouden wat de volmachten betreft."

Het debat vanmorgen verliep overigens ook in bijzondere omstandigheden. Alleen de premier, de Kamervoorzitter, enkele vicepremiers en de fractieleiders waren aanwezig. Voor de rest was het halfrond leeg.