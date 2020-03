Viroloog Marc Van Ranst: "Deze epidemie zal zo’n 10 weken duren"

Het was geen rooskleurige boodschap die Marc Van Ranst vanavond kwam brengen in “Het Journaal”: het coronavirus zal nog weken in ons land mensen besmetten en het zal de komende dagen nog meer slachtoffers eisen dan we voorheen zagen.

“Het aantal ziekenhuisopnames en doden van vandaag, ik garandeer u dat we dat binnen een paar dagen weinig gaan vinden. Het is verschrikkelijk om dat te moeten zeggen, maar dat is de realiteit”, wees Van Ranst op de harde feiten. Maar hij bood ook meteen perspectief: “Daarna zal het weer beter gaan.”

Van Ranst baseert zich voor deze voorspelling op wat hij de afgelopen tijd zag gebeuren in de Chinese miljoenenstad Wuhan, waar het nieuwe coronavirus uitbrak. Daar is de piek intussen achter de rug. Sterker nog: voor het eerst sinds het begin van de epidemie zijn er vandaag geen nieuwe gevallen meer vastgesteld.