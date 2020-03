Vlaming leeft al 57 dagen in afzondering in Wuhan: "Mijn tip: ga vooral niet aftellen"

Hoe raak je in godsnaam aan voedsel als je veroordeeld bent om tussen vier muren te leven? "Er zijn hier systemen opgezet om mensen te bevoorraden", aldus Van Oudenhove. "Er zijn twee mogelijkheden: het gaan afhalen, of er zijn ook vrijwilligers die het voedsel van de bevoorradingsplaats naar de appartementsgebouwen brengen." Dat betekent uiteraard dat je niet te kieskeurig kan zijn. "Ik ga niet zeggen dat we aan alles kunnen raken, maar wel aan de basisbenodigdheden. Want het is zo al moeilijk genoeg om iedereen te bevoorraden. Maar ik heb absoluut niets tekort."

Een gezonde geest in een gezond lichaam: dat beseften de Romeinen al. Maar hoe hou je je lichaam gezond tussen vier muren? "Ik kan rond mijn appartementsgebouw nog buiten, maar ik vermijd van te ver te gaan wandelen. Ik doe binnen aan sport: yoga. Anderzijds doe ik bewegingsoefeningen. Het kan écht." Hier in België kan je nog altijd naar buiten om te gaan wandelen of kan de van de buitenlucht genieten in je tuin, als je die hebt. "Maar bereid je voor voor als dat niet meer kan", luidt het advies van Jerry Van Oudenhove.

