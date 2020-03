Vrouw uit Lievegem nodigt mensen uit in haar tuin: “Kinderen kunnen hier ravotten, maar wel volgens de regels”

“Ik heb een tuin en een oprit die ik graag openstel voor iedereen die dat wil en nodig heeft”, vertelt Inge Bekaert bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. “Nu mensen nog wel naar buiten mogen, maar niet in groep, kan ik me voorstellen dat mensen met kinderen daar gebruik van willen maken. Helaas hebben we in Waarschoot geen park. We hebben wel een bos, maar dat is niet zo gemakkelijk bereikbaar. Terwijl ik bezig was met de heraanleg van mijn tuin, ontstond bij mij het idee om toegang te verlenen aan wie dat het hardste nodig heeft. Kinderen mogen hier in de tuin komen spelen en ze kunnen tekenen en fietsen op de oprit. Dat allemaal op een veilige manier natuurlijk!”