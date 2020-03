Ook thuis kunnen we bewegen: wie coacht of lesgeeft gaat online

"Het is wel aanpassen”, zegt Tine, “want we zien niet met welke pasjes de kinderen het moeilijk hebben. Live zien we dat wel.” Maar in elk geval blijft het ritme er wel in op deze manier.

“Die routine, die gewoonten, dat is zo belangrijk om te onderhouden.”, zegt professor psychiatrie Inez Germeys. “Structuur in je dag houden is cruciaal om mentaal gezond te blijven.” Veel collega’s psychologen en psychiaters gaven het al aan de voorbije dagen: een dagstructuur die wegvalt is heel moeilijk. “En dit soort initiatieven helpt om daar weer een invulling aan te geven. Om meer te doen dan school of werk”, zegt Germeys.