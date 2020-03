Zaait Rusland verwarring over het coronavirus in het Westen?

Een van de verspreide claims luidt dat het coronavirus een biologisch wapen is dat ingezet wordt door het Westen: het zou ontwikkeld zijn door de NAVO of in een labo. Of het virus zou veroorzaakt zijn door migranten. De claims worden verspreid via sociale media zoals Twitter, Facebook en Reddit in verschillende talen. Kremlin-gezinde mediabedrijven portretteren de controle over de uitbraak als een verhaal van tegenstellingen tussen het Oosten en het Westen, aldus de onderzoekers, en benadrukken hoe Rusland beter omgaat met de uitbraak.



Zo zijn er berichten bestemd voor Italianen die hen ervan moeten overtuigen dat de autoriteiten de pandemie niet onder controle krijgen. "Op die manier proberen ze angst te zaaien. Daarvoor worden titels gebruikt zoals ”Het vermogen van de EU om effectief met het virus om te gaan is twijfelachtig “ of " Italiaanse artsen zullen selecteren wie er leeft of sterft, aangezien ziekenhuizen niet in staat zijn om alle patiënten te redden”. Het zou uiteindelijk leiden tot het instorten van de Europese Unie, aldus de berichten.



Vooral de Spaanstalige tak van de Russische staatszender RT blijkt zeer actief. Lezers krijgen daar vooral apocalyptische verhalen te lezen. Volgens het rapport valt het op hoe telkens benadrukt wordt hoe goed Rusland en de Russische president Vladimir Poetin omgaan met de crisis. Tot op heden zijn daar officieel nog maar 147 mensen besmet met het coronavirus. Er viel ook nog maar één coronaslachtoffer in heel Rusland: een oudere vrouw met een medische voorgeschiedenis. De werkelijke cijfers liggen vermoedelijk veel hoger.