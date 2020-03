Afvalophalers vragen om hen niet  te overbelasten: "Gooi geen gras in de gft-bak" 

Door de coronamaatregelen die werden opgelegd, werken intussen heel wat mensen van thuis uit, maar niet voor iedereen is dat mogelijk. Zo rijden de afvalophalers nog elke dag uit om ons afval op te halen. Al vragen ze nu wel om rekening te houden met wat we buiten zetten. "We vragen aan de mensen om nu niet alles buiten te zetten van de huis- en tuinklussen die ze nu uitvoeren", zegt Jan Buysse van afvalintercommunale Incovo. "Zo vragen we om geen grasafval in de gft-bakken (groente- , fruit- en tuinafval) te gooien."