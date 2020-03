VS-correspondent Björn Soenens: "Gezondheidszorg hier is slecht voorbereid op het coronavirus"

Belgen in Amerika kunnen voorlopig nog wel terugreizen naar ons land, en dat is toch een afweging, zegt Charlotte Scheerens, ze doet onderzoek in San Francisco. Ook zij en haar vriend zijn niet zeker of in de VS blijven de beste optie is: "Mijn verzekering dekt kosten gerelateerd aan het coronavirus niet meer wanneer het reisverbod in de VS door het Centre for Disease Control wordt verhoogd naar niveau 3. En vanaf dat niveau kan ook repatriëring naar België, indien nodig, blijkbaar niet meer gegarandeerd worden."

Het Centre for Disease Control, of CDC, is een Amerikaanse staatsinstelling die zich bezighoudt met de bestrijding van ziektes in Amerika.