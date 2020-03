Antwerp 10 Miles in Antwerpen wordt uitgesteld

De Antwerp 10 Miles is uitgesteld. Normaal zou het loopevent doorgaan op 26 april, maar door de coronacrisis besloot het bestuur in samenspraak met de stad Antwerpen het event te verplaatsen naar de herfst. “De gezondheid van elke deelnemer, supporter, medewerker, kortom, van iedereen van ons primeert”, schrijft de organisatie op hun Facebookpagina. Al wie zich al had ingeschreven, krijgt een persoonlijke mail. Een nieuwe datum ligt nog niet vast.

Om in form te blijven lanceert Antwerp 10 Miles het platform Keep Moving. Daarmee kan je op je eigen tempo een vergelijkbare afstand afleggen als die van het evenement. Je kan zelfs een virtuele medaille winnen en hem schenken aan een hulpverlener.

Ook de inschrijvingen van de Dodentocht in Bornem worden uitgesteld naar midden mei. De organisatie gaat er voorlopig wel gewoon vanuit dat de Dodentocht kan doorgaan op 14 augustus, de geplande datum.