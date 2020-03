Antwerps operazanger zingt op balkon en Astrid Stockman streamt aria's

Ook sopraan Astrid Stockman die in Antwerpen woont, gaat creatief om met het verplichte thuiswerken. "Toen we vorige week hoorden dat een optreden in een woonzorgcentrum niet kon doorgaan, hebben we besloten om het via Instagram te streamen. Voor alle duidelijkheid: toen mochten we nog wel dicht bij elkaar komen", verduidelijkt ze in "Start Je Dag". "Nu maak ik solo filmpjes met mijn piano erbij. Ik wil mensen bereiken die geïsoleerd zijn of angstig. Ik krijg alvast heel veel mooie reacties op wat ik doe. Ik ga dus filmpjes blijven maken om mensen wat verstrooing te geven."