Antwerpse buurderijen draaien op volle toeren

In een buurderij leveren lokale boeren hun producten en kunnen klanten hun bestelling komen ophalen.

De buurderijen in Antwerpen merken dat er meer vraag dan anders is en velen leveren nu ook aan huis. “Na de verstrengde maatregelen hebben we beslist om de producten ook aan huis te leveren. Onze klanten bestellen online via het buurderijplatform of via onze webshop. We stippelen dagelijks een tour uit. Onze chauffeurs zetten de bestellingen voor de deur af. Betalen kan online, via Payconiq of met Bancontact. De mensen zijn ons daar enorm dankbaar voor”, zegt Evi Van Camp, van de boerderij “Gebroeders Vercammen” in Koningshooikt die levert aan buurderijen.