Luid applaus en witte lakens in Antwerpse straten: "Ondersteuning en solidariteit doen enorm veel deugd"

Actrice Lien Van De Kelder applaudisseerde dankbaar mee. “Het was een groot succes. We hebben een heel sociale, meevoelende straat. Het was ook fijn om mijn buren terug te zien, want de laatste dagen zag ik niemand meer. Ik hoop dat dit een warm signaal is voor onze zorgsector, een teken dat heel het land hen steunt. Volhouden!”

Andreas Verbeke, schepen van Mol én huisarts, werkt nu als arts op een triagepunt in Mol. Hij onderzoekt mensen om te kijken of ze het coronavirus hebben opgelopen en stuurt ze indien nodig door naar het ziekenhuis. Andreas vertelde op Radio 2 Antwerpen dat zo'n applaus hem deugd doet. “Ik merk de solidariteit op allerlei manieren. Ik heb vier laptops gekregen om in de wachtposten van het triagepunt te gebruiken. Veel mensen maken mondmaskers en er worden allerlei spullen binnengebracht in Mol”, vertelt Verbeke tevreden.