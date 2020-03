Bart De Wever (N-VA): "We gaan die volmachten voor de regering uiteraard steunen"

Bart De Wever vindt nog altijd dat de restregering Wilmès I ook volmachten had kunnen krijgen. Daarvoor moest volgens hem geen nieuwe regering Wilmès II worden gevormd. De N-VA heeft Wilmès II trouwens het vertrouwen niet gegeven in de Kamer. Voor de bijzondere machten ligt dat anders: "We gaan die uiteraard steunen. Dat kan ook niet anders."

Maar de bitterheid en het wantrouwen blijven. "Tot op heden heeft niemand mij een zinnig woord uitleg kunnen geven waarom men die volmachten nodig heeft. Maar naar de bevolking toe komt het goed over. (...) Die bijzondere machten zijn een vernis. Elke coronamaatregel die men neemt, zal goedgekeurd worden, met bijzondere machten of niet." Door die bijzondere machten krijgt de regering meer bevoegdheden, zodat ze via koninklijke besluiten ingrijpende maatregelen kan nemen en niet altijd de goedkeuring van het parlement moet vragen.

Dat premier Wilmès over de bijzondere machten niet met de Kamer maar met de partijvoorzitters wil overleggen, vindt De Wever evenmin kunnen. "Dat is een pure particratie waarbij de partijen - en mensen die zelfs geen volksvertegenwoordiger zijn - meer macht hebben dan de groepen in de Kamer en de fractieleiders in de Kamer." De Wever kan zich niet van de indruk ontdoen dat er iets anders op til is. "Ik denk dat dit de pre-Vilvaldishow is waarin sommigen graag zouden blinken."

