Bevallen in tijden van corona: "De grootouders kunnen aan het raam naar hun kleinzoon komen kijken"

“Wij hebben in overleg met de artsen afgesproken dat het beter is dat er geen bezoek komt. Daar is niets aan te doen. Ik denk dat het beter is om even wat strenger te zijn. Ik zou me er ook niet goed bij voelen om nu laks met de regels om te gaan. Het is beter om nu even strenger te zijn. De grootouders zullen wel eens aan het raam komen kijken en zwaaien.”