Broodnodige levering van 5 miljoen mondmaskers is binnen: "Blijven zoeken, hamsteren als het ware"

Met de extra leveringen hoopt De Block een stock te kunnen aanleggen, want volgens de minister is de markt van mondmaskers "al maanden verstoord". Dat onder meer omdat net in China, de grootste producent van zulke maskers, de productie lang stillag. "Maar een aantal maskers is ook op onverklaarbare wijze verdwenen. Daar gaat ook speculatie mee gepaard, want de prijzen zijn natuurlijk heel hard gestegen."