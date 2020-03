Brusselse politie schrijft meer dan 100 coronaboetes uit aan groepjes en winkels die toch open blijven

Sinds woensdagmiddag 12 uur mogen mensen enkel nog naar buiten met gezinsleden of één vriend of vriendin. Heel wat mensen houden zich daar niet aan in Brussel. Want op twee dagen tijd heeft de politie van Brussel-Hoofdstad-Elsene al 104 boetes uitgeschreven. Woordvoerder Ilse Van de keere: "Heel wat mensen leven het samenscholingsverbod niet na. Maar evengoed zijn er nog steeds winkeliers die de deuren niet sluiten of de openingsuren niet respecteren."