Burgemeesters aan de kust zoeken extra locaties om patiënten op te vangen

Aan de Westkust wonen veel oudere mensen en daarom zijn de burgemeesters van De Panne, Koksijde en Nieuwpoort op zoek naar extra locaties om patiënten op te vangen. Daar willen ze mensen opvangen die besmet zijn met het coronavirus, maar die niet ziek genoeg zijn voor een opname in het ziekenhuis. Mensen die na een ziekenhuisopname nog niet helemaal hersteld zijn, zouden er ook terecht kunnen.

De burgemeesters kijken in de richting van ondere andere vakantiecentra, zoals De Zeebries in Koksijde en Ter Duinen en De Barkentijn in Nieuwpoort.