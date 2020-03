Twee cafés in Ieper en Zonnebeke krijgen boete: "Het sluitingsverbod geldt zowel voor de voor- als de achterdeur" 

Agenten van de politiezone Arro in Ieper hebben gisteren twee processen-verbaal opgesteld voor inbreuken van cafés die nog open waren. Het gaat om een café in Ieper en één in Zonnebeke. Politiewoordvoerder Glenn Verdru: "Er was een pop-up café gemaakt in een afgelegen zaaltje. In het andere geval werden klanten binnengelaten via de achterdeur. Voor alle duidelijkheid: het sluitingsverbod geldt zowel voor de voor- als voor de achterdeur."

Er worden geen waarschuwingen meer gegeven, de politie maakt meteen een proces-verbaal op. Niet alleen de uitbater, maar ook de aanwezigen kunnen een boete krijgen en die kan oplopen tot 500 euro.