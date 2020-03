Chinese regering biedt excuses aan aan familie van dokter die als eerste waarschuwde voor het virus

Het regime is daarna wel drastisch opgetreden met de lockdown van niet enkel steden als Wuhan, maar hele provincies zoals Hubei met in totaal meer dan 60 miljoen mensen. Daardoor is China er nu wel in geslaagd om het virus te stuiten. Intern wordt al een tijd een grote publiciteitsshow gevoerd rond artsen en verpleegkundigen en gelukkige mensen die genezen zijn. President Xi Jinping wordt opgevoerd als de leider die de "oorlog tegen het virus" gewonnen heeft.

Ook internationaal lanceert China een groot offensief tegen het virus. Zo stuurt het land medisch personeel en massa's materiaal naar Europa, dat nu in de vuurlijn van het virus ligt. Onder meer Italië, ons land, maar ook Frankrijk en Spanje hebben hulp gekregen of gaan die krijgen. Dat is uiteraard goed en de EU is daar terecht dankbaar voor, maar daar moet bij worden gezegd dat Europa begin dit jaar ook 50 ton medisch materiaal naar China heeft gestuurd. Dat zijn zaken die Chinese leiders historisch niet snel vergeten.

Anderzijds is het natuurlijk door de fouten van begin dit jaar dat de ziekte zich over China en daarna wereldwijd heeft kunnen verspreiden. Door massaal hulp te sturen, wil China die herinnering uitwissen en invloed winnen, te meer daar de Verenigde Staten zo goed als afwezig zijn in de internationale strijd tegen het virus.