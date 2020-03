Hasseltse Chiro gaat dit weekend virtueel ravotten: "Tijd genoeg om daarna het huis op te ruimen" 

Simon Willems is zelf leider en is blij dat hij zijn leden zal kunnen zien: "Het is toch een lange periode en ik las gisteren dat die nog verlengd is tot 19 april. Om dat te kunnen overbruggen, hadden wij het idee om een online bijeenkomst te organiseren." Bij Chiro horen spelletjes, opdrachten en modder op de kleren. Simon moet zelf ook wennen aan deze nieuwe situatie: "Het is de eerste keer in mijn carrière dat we dit doen. Het zal wat zoeken zijn"