Het nieuwe coronavirus in Afrika: "Als het hier diep doordringt, is dat menselijke en medische catastrofe"

Afrika moet waakzaam zijn voor het coronavirus en zich op het ergste voorbereiden. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). "Het continent moet lessen trekken uit de manier waarop het virus zich elders verspreidt. Afrika moet wakker worden, mijn continent moet wakker worden", aldus directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus. De Ethiopiër is het eerste Afrikaanse hoofd van de WHO.

Het aantal bevestigde besmettingen in Afrika is met ongeveer 640 op dit moment relatief laag, in vergelijking met andere continenten. Tot nu zijn er 16 overlijdens gemeld (6 in Egypte, 6 in Algerije, 2 in Marokko, 1 in Soedan en 1 in Burkina Faso). Maar die lage cijfers zijn geen reden om geen voorbereidingen te treffen, zegt de WHO. Het aantal besmettingen is ook sterk aan het stijgen in vergelijking met een week geleden.

Réginald Moreels, die als humanitair chirurg geregeld lange periodes in Beni, Oost-Congo, werkt, deelt de bezorgdheid. "Als het coronavirus en het bijhorende Covid-19 helemaal tot in Afrika doordringt, kan dat een catastrofe worden", zegt hij in "De ochtend op Radio 1. "Het lijkt zo tegenstrijdig. Eigenlijk is er goed nieuws, want als er op 12 april geen besmettingen meer zijn met het ebolavirus in Oost-Congo, kunnen we zeggen dat die epidemie, die bijna twee jaar geleden begon, officieel voorbij is. Maar nu staan we voor een mogelijke corona-epidemie."