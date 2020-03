Coronavirus treft ook dierenopvangcentra: "Al onze inkomsten zijn weggevallen"

De Ark van Pollare heeft contracten met gemeenten, politie en Dierenwelzijn Vlaanderen om dieren in nood op te vangen. “En die contracten gaan voort. Het is niet omdat er een crisis is, dat er geen dieren in nood meer zijn. Dieren blijven binnenkomen, maar wij hebben geen inkomsten of volk om hen te verzorgen. Herplaatsen gaat ook moeilijk, want mensen durven en mogen ook niet komen kijken om een dier te adopteren. We mogen dan wel open zijn, maar we willen nu niet veel bezoek ontvangen, omdat we het ons niet kunnen permitteren ziek te worden, want wie vangt dan de dieren op?”