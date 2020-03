Crèches overwegen sluiting door corona, stad Gent garandeert opvang voor baby's en peuters

Ook stad Gent baat zelf 30 kinderdagverblijven uit. "Ook wij merken een serieuze terugval in de bezettingsgraad. Vandaag was amper 5 procent van de opvangplekken in de stedelijke crèches bezet", zegt Decruynaere. "Sommige crèches blijven zelfs helemaal leeg." Stad Gent gaat de ouders van lege kinderdagverblijven nu allemaal contacteren en ze vragen of ze nog opvang nodig zullen hebben of niet. Als dat niet het geval is, gaan mogelijk ook enkele stadscrèches dicht. "We doen dit enkel in samenspraak, we gaan dit nooit eenzijdig beslissen", beandrukt Decruynaere nog.