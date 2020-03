Wat wordt het na de coronacrisis: een heuse babyboom of komt er een scheidingsgolf op gang?

"We zoeken naar veiligheid. Daarbij sluiten we ons op of hamsteren we. Maar de mens wordt ook gedreven door de nood aan avontuur. We mogen dat niet uit het oog verliezen. Dat betekent niet dat we er allemaal seksueel op los moeten gaan en beginnen experimenteren. Het kan zinvol zijn om in de relatie op het vlak van de connectie beginnen te werken. Er is een interessante app voor koppels, van de Gottman Institute, waarbij je elkaar connecterende of verbindende vragen kan stellen. Wat windt je op? Wat wil je nog maken van dit leven? Het gaat meer dan over seks. Evengoed over werk, gezondheid, enz. "