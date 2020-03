Vreemdelingenzaken laat 300-tal mensen zonder papieren uit gesloten centra vrij, burgemeesters boos

In ons land zijn er vijf gesloten centra voor asielzoekers: twee in Steenokkerzeel, één in Brugge, één in Merksplas en één in Vottem. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) van Brugge was niet officieel op de hoogte gebracht van de vrijlatingen, maar bevestigt na navraag dat er de afgelopen week 14 mensen zonder papieren zijn vrijgelaten uit het centrum "De Refuge". "De politie was hiervan niet op de hoogte gebracht", zegt hij aan VRT NWS. "Ik vind dit hoogst merkwaardig en zal daarover contact opnemen met de federale ministers." Ook burgemeester Frank Wilrycx (Open VLD) van Merksplas zegt niets te weten over vrijlatingen uit het gesloten centrum in zijn gemeente.

Burgemeester Kurt Ryon (N-VA) van Steenokkerzeel, waar onder meer het centrum 127bis zich bevindt, heeft een besluit uitgevaardigd dat vrijlatingen op het grondgebied van zijn gemeente verbiedt. "Wie wordt vrijgelaten, wordt met een busje naar Brussel gebracht en daar vrijgelaten", zegt Ryon aan VRT NWS. "Dit is al jaren zo en daarover zijn in het verleden contacten geweest met Brussel", bevestigt Geert De Vulder van DVZ. De asielzoekers zouden worden vrijgelaten in de buurt van het Noordstation.