Gepensioneerde verplegers en artsen terug aan het werk in ziekenhuizen door coronavirus

Op een site van de volksgezondheid kan je je opgeven als vrijwilliger zegt Thea. “Ze vragen je naam en waar je vroeger hebt gewerkt. Van daaruit gaan ze mensen contacteren, dus je gaat niet zomaar terug naar het ziekenhuis waar je vroeger hebt gewerkt.”

Voorlopig is Thea nog niet opgeroepen. “Ik neem aan dat ziekenhuizen het op dit moment het nog wel aankunnen”, zegt Thea. “Het is waarschijnlijk de bedoeling dat mensen die in ziekenhuizen werken zich schrap moeten zetten en dat wij pas in extreme omstandigheden worden ingezet.”