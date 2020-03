Thuiszorgbedrijf uit Gent klaagt groot gebrek aan materiaal aan in thuiszorg, maar biedt ook oplossing

Gelukkig had Stijn De Jaeghere de tekorten zien aankomen en is hij er de voorbije week in geslaagd om zelf een grote partij mondmaskers in te kopen. Vandaag kreeg hij via een bevriend bedrijf een tweede levering en volgende week hoopt hij op een derde. Stijn wil die mondmaskers nu gratis verdelen onder de zelfstandige thuiszorgers. "Al onze concullega's kunnen bij ons gratis mondmaskers ophalen".

Zelfstandige thuisverplegers en zorgkundigen die mondmaskers nodig hebben, kunnen een mailtje sturen naar Stijn. Hij heeft daarvoor het mailadres samensterk@onzezorg.be in het leven geroepen. Hij hoopt dat in de loop van volgende week ook de zelfstandige thuiszorg mondmaskers zal krijgen van de overheid. Maar in tussentijd probeert Stijn dus zelf de nood te lenigen!