"Ik heb al 50 huwelijksaanzoeken gekregen en dat zijn er 50 meer dan ik ooit gekregen heb"

Nate Hoffeditz op nieuwswebsite BoredPanda: "Mijn voornaamste bedoeling was om een lach op het gezicht van mijn vrienden te krijgen. Want ik merkte de afgelopen dagen toch dat die zich serieus zorgen begonnen maken. Maar dat de foto’s viraal zouden gaan, wat een verrassing! Men zegt altijd dat humor de beste remedie is bij een ziekte, dus ben ik blij dat ik daaraan heb kunnen meewerken. Hoe vaak ik al de reactie gekregen heb van: "Dit is wat ik vandaag nodig had!""

"Ja, ik ben nog single. Je kan me dus terugvinden op datingwebsites. Maar een groot succes is dat nooit geweest. Zeker niet zo succesvol als deze grap op Facebook. Misschien is dat een les voor de toekomst, namelijk dat ik mezelf niet zo serieus moet nemen."

"Ik heb intussen al 50 huwelijksaanzoeken gekregen en dat zijn er 50 meer dan ik ooit gekregen heb."

"Ik kan nu vooral alleen maar blij zijn dat ik nog gezond ben. Het is nu heel belangrijk om binnen te blijven. En wat kan je dan beter doen dan online te daten?" En dat daten tijdens deze periode van quarantaine doet u dus best zo:

"Laat me je prins Charming zijn" (inclusief wc-papier)