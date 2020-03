Industriële wasserijen vragen dringend extra bescherming tegen besmet coronawasgoed uit ziekenhuizen

De federatie van Belgische Textielverzorging roept de overheid dringend op om snel mondmaskers, handschoenen en ontsmettingsmiddel te voorzien voor de industriële wasserijen. Zij maken het wasgoed schoon van ziekenhuizen en woonzorgcentra. In de wasserijen dreigt er een tekort aan bescherming net nu de coronacrisis op uitbreken staat. "We volgen de preventieve coronamaatregelen nauwgezet op maar er moet snel extra beschermingsmateriaal komen. We kunnen nog maar heel even voort", zegt Dirk Holvoet van wasserij CleanLease.