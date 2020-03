Jozef Deleu wint de 70e "Arkprijs van het vrije woord", de uitreiking zelf wordt uitgesteld door de coronacrisis

Jozef Deleu reageerde aangenaam verrast op Radio 1: "In deze sombere tijd is dit een heel opwekkend bericht. En er is één goede zaak aan deze crisis: wij moeten nu allemaal in ons kot blijven, dus moeten we bezig zijn met dingen die ons intens kunnen beroeren, die zin geven aan ons leven en die ons diepgang geven. Daar is poëzie een uitstekend middel voor."