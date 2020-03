Schoonmaakster van De Lijn doet oproep: "Laat alsjeblieft geen gebruikte zakdoeken of kauwgom achter op de bus!"

In België geldt voorlopig nog geen volledige lockdown, zo wordt er nog steeds openbaar vervoer voorzien. Goede hygiëne op die voertuigen is altijd belangrijk, maar zeker tijdens deze coronacrisis. Kristien Van Herreweghe uit Evergem zorgt er dagelijks voor dat de bussen schoongemaakt en ontsmet worden. "Ik werk op de stelplaats in Wondelgem. Elke dag neem ik 22 bussen onder handen."

De chauffeur haalt telkens al het grootste vuil weg wanneer hij de stelplaats binnenrijdt. Vervolgens haalt Kristien het overige vuil weg en gaat ze aan de slag met een antibacteriële reinigingsproduct: "De zijwanden, de armleuningen, de bellen, het stuur van de chauffer, ... Alles wordt ontsmet met Dettol!" En dat is momenteel eigenlijk niet heel anders dan anders, voegt ze toe. "We willen dat de bussen altijd proper zijn. Dat is gezonder en aangenamer voor iedereen."