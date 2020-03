Liveblog - Recordaantal doden in Italië: 627 op één dag, Belgische grenzen dicht voor niet-essentiële verplaatsingen

Van de overledenen is bijna 90 procent ouder dan 70 jaar. De gemiddelde leeftijd van de doden ligt rond de 80 jaar. De meeste overledenen leden ook aan een andere ziekte of aandoening. Bijna de helft van de Italiaanse doden had zelfs drie aandoeningen.

In Lombardije is de quarantaine al twee weken van kracht. Daar wordt nu het leger ingezet om ervoor te zorgen dat mensen niet meer onnodig het huis verlaten. Italië kondigt ook strengere maatregelen aan. Zo zullen mensen in openlucht niet meer in gezelschap mogen sporten, en alleen nog vlakbij huis.