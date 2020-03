M HKA krijgt voorlopig toch geen nieuw gebouw van 65 miljoen euro in Antwerpen, procedure terug naar af

Het gaat nochtans niet om de minste architecten, zo ontwierp het Japanse bureau SANAA onder andere het Louvre-Lens in Frankrijk en het New Museum of Contemporary Art in New York. Het Belgische 51N4E maakte dan weer naam met C-mine in Genk en het Buda Art Centre in Kortrijk. Het ligt ook zeker niet aan de ontwerpen, is intern te horen, maar wel aan voortschrijdend inzicht in de noden van het M HKA.